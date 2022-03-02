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Toplu taşımada maske zorunlu mu, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? Maske kuralları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada maske ve HES Kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca okullarda uygulanan 2 pozitif vaka çıkması sonucu karantina uygulaması da kalktı. Peki, Toplu taşımada maske zorunlu mu, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? Maske kuralları…

02.03.2022 - 19:16 |
Toplu taşımada maske zorunlu mu, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? Maske kuralları!

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açık alanda maske yasağı ve kapalı alanlara girişte HES kodu zorunluğunun kaldırıldığını duyurdu. Toplu taşımada maske zorunlu mu?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLU MU?

Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

Toplu taşımada maske kullanma zorunluluğuna yönelik Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." dedi. 

 

HES KODU KALDIRILDI

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Sadece pozitif çıkan öğrenci izole edilecektir.

 

 

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