GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemToplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...
HaberlerGündem Haberleri Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...
ABONE OL

Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altına düştü. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vakaların arka arkaya 3 gün binin altına düşmesi ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı." ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

29.05.2022 - 21:03 |
Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 841 bin 876, 2'nci dozda 53 milyon 64 bin 752 ve 3'üncü dozda 27 milyon 798 bin 164 olmak üzere 147 milyon 720 bin 907 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HASTANELER HARİÇ, MASKE MECBURİ OLMAKTAN ÇIKTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Toplu taşıma için son dakika kararı Resmen değişti, artık isteyen herkes...

GÜNCEL HABERLER

THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

Süper Loto sonuçları sorgulama: 29 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 29 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

THY'den son dakika maske kararı! Tüm yolcular için geçerli

Sıradaki Haber
Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

Toplu taşıma için son dakika kararı! Resmen değişti, artık isteyen herkes...

Sıradaki Haber
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Sıradaki Haber