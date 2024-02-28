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Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor

Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.02.2024 - 15:35 | | Baran AKKAYA - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor

Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Topkapıda korkunç kaza Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor

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Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor

Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor