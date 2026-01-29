GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu
HaberlerGündem Haberleri TOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu

TOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu

29.01.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:
TOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu

TOKİ NİĞDE kura sonuçları bugün belli oldu. 500 bin konut kampanyası için çekiliş yapıldı. Konut almaya hak kazananan asil ve yedek isimler listelere asıldı. 2026 TOKİ NİĞDE kura sonuçları için TOKİ resmi internet sitesi ve e devlet'ten sorgulama yapılabilecek.

Haberin Devamı

NİĞDE TOKİ sonuçları için vatandaşlar aramalara başladı. 500 bin konut kampanyası için çekiliş 29 Ocak 2026 Perşembe günü yapıdı. Asil ve yedek isim listeleri belli oldu. Çekiliş sonrası NİĞDE ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları sahibini buldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Niğde kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak.

TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI
Merkez: 1.462 konut

Altunhisar: 263 konut

Bor: 551 konut

Çamardı: 94 konut
TOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu

Çiftlik: 234 konut

KURA HEYECANI CANLI YAYINDA!
TOKİ kura çekimleri TOKİ Resmi Hesabında başlamaktadır.

Vatandaşlar çekilişleri şu kanaldan takip edebilir:

YouTube: TOKİ Resmi Hesabı - Canlı Yayınlar

TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

  • TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
  • E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel Haberler

Bodrum’da üniversite öğrencilerine müjde! 400 kişilik yurdun açılış tarihi belli oldu
#Gündem

Bodrum’da üniversite öğrencilerine müjde! 400 kişilik yurdun açılış tarihi belli oldu

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Camdan içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar: Şoke eden detaylar
#Gündem

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Camdan içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar: Şoke eden detaylar

Digor'da kurt vahşeti! 2,5 saatte 200 koyunu tek başına boğdu: Güvenlik kamerası kaydetti
#Gündem

Digor'da kurt vahşeti! 2,5 saatte 200 koyunu tek başına boğdu: Güvenlik kamerası kaydetti