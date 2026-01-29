TOKİ NİĞDE kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Niğde asil ve yedek isim listeleri belli oldu
TOKİ NİĞDE kura sonuçları bugün belli oldu. 500 bin konut kampanyası için çekiliş yapıldı. Konut almaya hak kazananan asil ve yedek isimler listelere asıldı. 2026 TOKİ NİĞDE kura sonuçları için TOKİ resmi internet sitesi ve e devlet'ten sorgulama yapılabilecek.
NİĞDE TOKİ sonuçları için vatandaşlar aramalara başladı. 500 bin konut kampanyası için çekiliş 29 Ocak 2026 Perşembe günü yapıdı. Asil ve yedek isim listeleri belli oldu. Çekiliş sonrası NİĞDE ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları sahibini buldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Niğde kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak.
TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI
Merkez: 1.462 konut
Altunhisar: 263 konut
Bor: 551 konut
Çamardı: 94 konut
Çiftlik: 234 konut
KURA HEYECANI CANLI YAYINDA!
TOKİ kura çekimleri TOKİ Resmi Hesabında başlamaktadır.
Vatandaşlar çekilişleri şu kanaldan takip edebilir:
YouTube: TOKİ Resmi Hesabı - Canlı Yayınlar
TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
- TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
- E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.