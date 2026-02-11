TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: Çankırı TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek isim listeleri belli oldu

Haberin Devamı

TOKİ ve hükümet işbirliği ile gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesi kura çekiminde gözler Çankırı kura sonuçlarına çevrildi. 2026 yılı şubat ayı takvimine göre, Anadolu illerindeki kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çankırı için yapılacak kura çekimi ise bugün başladı.

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI 2026

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya ve Bilecik'te kuralar çekildi. Böylece 53 ilde toplam 184 bin 995 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bugün, Çankırı'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşiyor ve kura çekiminin adından hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Çankırı'da 1753 konut için gerçekleşecek olan kura çekimi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Aktif olarak işaretlenen illere tıklandığında ilgili kura sonucu sayfası yeni sekmede açılmaktadır. Gri renkte gösterilen illerin kura sonuçları henüz ilan edilmemiştir.

