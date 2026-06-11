GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar
HaberlerGündem Haberleri TOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar

TOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar

11.06.2026 - 18:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

TOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Kayseri'de de 11'i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satılacak.

Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Kayseri'de de 11'i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satışa çıkacak. TOKİ Kayseri'de; Akkışla ilçesi Şen mahallesinde 27 adet 2+1, Develi ilçesi Bahçebaşı mahallesinde 34 adet 2+1 ve 5 adet 3+1, Yahyalı ilçesi İsmet mahallesinde 22 adet 2+1 ve 6 adet 3+1, Yeşilhisar ilçesi Kılcan mahallesinde ise 10 adet 2+1 konut satacak.

Güncel Haberler

Sağanak yağışlar en çok bu ürüne yaradı! Bu yıl bol bol yenecek, kilogram fiyatı en dipte
#Gündem

Sağanak yağışlar en çok bu ürüne yaradı! Bu yıl bol bol yenecek, kilogram fiyatı en dipte

TOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar
#Gündem

TOKİ Kayseri'de ev satacak! İşte merak edilen detaylar

Şifalı otlar vatandaşın geçim kapısı oldu! Yüksekova dağlarının bitkileri tezgahlardaki yerini aldı
#Gündem

Şifalı otlar vatandaşın geçim kapısı oldu! Yüksekova dağlarının bitkileri tezgahlardaki yerini aldı