TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama | Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy isim listesi e-Devlet ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "İlk Evim" sosyal konut projesinde İstanbul etabına dair heyecan dorukta. Başvuru sürecini tamamlayan ve şartları uygun bulunan adaylar, noter huzurunda yapılacak çekilişle asil ve yedek hak sahibi olmayı bekliyor. İşte 2026 Mart ayı sonu itibarıyla kura çekimlerine dair en güncel bilgiler.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'daki dev projeler için kura çekimlerinin Mart ayının son haftasında tamamlanması planlanıyor. Takvime göre kura işlemleri sabah saat 10:00’da başlayarak noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişler, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ İSTANBUL İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekimi tamamlanan bölgeler için isim listeleri eş zamanlı olarak sisteme yükleniyor. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz. Buradaki ekranda başvurunuzun durumu "Hak Sahibi Oldu" veya "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde güncellenecektir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ’nin kurumsal internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaranızla sorgulama yaparak, çekilişin hemen ardından adınızın listede olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

TUZLA, ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR KONUT DAĞILIMI

İstanbul genelinde inşa edilecek on binlerce konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Arnavutköy - Başakşehir - Esenler: 28.338 konut

Tuzla: 20.920 konut

Silivri: 1.580 konut

Çatalca: 540 konut

BAŞVURU ÜCRETLERİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedellerini (500 TL veya 5.000 TL) geri alabilecekler. İadeler, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, başvuru yapılan bankanın şubelerinden veya ATM'lerinden T.C. kimlik numarası ile tahsil edilebilecek.

KURA SONUCU "YEDEK" ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kura sonucunda yedek olarak belirlenen kişiler, asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan veya belgelerinde eksiklik tespit edilenlerin yerine davet edilecektir. Bu nedenle yedek listenin takibi, ev sahibi olma şansının devam etmesi açısından kritik önem taşıyor.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

