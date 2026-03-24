TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Başladı mı? 2026 İstanbul 100 Bin Sosyal Konut Kurası Ne Zaman ve Saat Kaçta?"
Milyonların beklediği İstanbul TOKİ kura çekilişi takvimi netleşti. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için hak sahipleri bu hafta belirleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlayacak? Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura tarihleri açıklandı mı? İşte e-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra İstanbul’a geldi. 79 ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından gözler, en büyük kontenjanın ayrıldığı İstanbul etaplarına çevrildi. 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayan kritik süreçte, binlerce vatandaş "asıl" ve "yedek" listeye girebilmek için gün sayıyor.
TOKİ İstanbul Kura Çekimi Ne Zaman ve Hangi Gün?
Bakanlık ve TOKİ kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul kura çekimleri 23 - 27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişler her gün sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacak.
İlçe İlçe TOKİ İstanbul Kura Takvimi:
23-24 Mart: Tuzla ve Pendik bölgeleri
25 Mart: Arnavutköy ve Başakşehir etapları
26-27 Mart: Esenler ve Avrupa yakasındaki diğer ilçeler
TOKİ İstanbul Kura Sonuçları İsim Listesi Sorgulama
Kura çekilişi tamamlandığı an, asil ve yedek isim listeleri eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine yüklenecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek:
e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
TOKİ Resmi Web Sitesi: "Kura Sonuç Sorgulama" modülü üzerinden isim araması.
Başvurusu Kabul Edilenler ve Reddedilenler Listesi
Kura çekilişine sadece başvurusu onaylanan adaylar dahil edilecek. Şartları taşımadığı gerekçesiyle başvurusu "Ret" olarak işaretlenen vatandaşlar kuraya katılamayacak. Başvuru durumunuzu e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz büyük önem taşıyor. Başvurusu reddedilen adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini kura çekiminden sonraki 5 iş günü içinde ilgili banka şubelerinden geri alabilecek.
Canlı Yayın Hatırlatması: TOKİ İstanbul kura çekilişleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.