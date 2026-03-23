TOKİ İstanbul Kura Çekilişi 2026: İstanbul 100 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Gün Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra İstanbul etabına geldi. Tuzla’dan Arnavutköy’e, Esenler’den Başakşehir’e kadar pek çok ilçede inşa edilecek konutlar için başvurusu onaylanan binlerce kişi çekiliş saatini bekliyo

TOKİ İstanbul Kura Sonucu İsim Listesi Sorgulama

Kura çekimi noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Çekiliş tamamlandığı an asil ve yedek isim listeleri eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine yüklenecek. Vatandaşlar "Kova Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlara ulaşabilecek. Ayrıca TOKİ’nin resmi web sitesinde yer alan sorgulama modülü üzerinden de isim araması yapılabilecek.

Konut Fiyatları ve Taksit Ödemeleri Ne Kadar?

İstanbul projesine özel olarak güncellenen ödeme planına göre, hak sahipleri %10 peşinat ve 240 ay vade imkanından yararlanacak.

2+1 Konutlar: 2 milyon 450 bin TL’den başlayan fiyatlar ve aylık 9 bin 188 TL taksit seçeneğiyle,

3+1 Konutlar: 2 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 11 bin 63 TL taksit avantajıyla sunulacak. Taksit ödemeleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre yeniden belirlenecek.

Başvuru Durumu "Kabul" ve "Ret" Olanlara Dikkat

Kura öncesinde e-Devlet üzerinden başvuru durumunuzu kontrol etmeniz büyük önem taşıyor. Şartları taşımadığı belirlenen ve başvurusu "Ret" olarak işaretlenen adaylar kura çekilişine dahil edilmeyecek. Ücret iadeleri ise kura çekiminden sonraki 5 iş günü içerisinde, başvuru yapılan banka şubelerinden geri alınabilecek.

TOKİ İstanbul Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? (2026 Kura Takvimi)

Vatandaşların en çok merak ettiği kura tarihleri konusunda beklenen açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul 100 bin konut projesinin kura çekimleri 23 - 27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlçe bazlı takvimin şu şekilde ilerlemesi öngörülüyor:

23-24 Mart: Tuzla ve Pendik bölgeleri

25 Mart: Arnavutköy ve Başakşehir etapları

26-27 Mart: Esenler ve diğer Avrupa yakası ilçeleri

Çekilişler her gün saat 10.00’da başlayacak ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.