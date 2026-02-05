TOKİ AFYONKARAHİSAR kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Afyonkarahisar asil ve yedek listeler belli oldu
TOKİ AFYONKARAHİSAR kura çekimi yapıldı. 500 bin konut kampanyasında 5 Şubat çekilişi Afyon'da gerçekleşti. Vatandaşlar resmi TOKİ sayfasından ve e devlet'ten sonuçları öğrenebiliyor. Afyon asil ve yedek listeler de yine aynı kanallardan yayınlandı.
AFYONKARAHİSAR TOKİ kura çekim sonuçları için geri sayım başladı. 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00'da Afyon'da yapılacak TOKİ konutları çekilişi sonrası konut sahipleri belirlenecek. Asil ve yedek listeler de Afyon için belirleyici olacak.
Afyonkarahisar TOKİ konut projesi kapsamında kura çekimi için gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. 5 Şubat'ta açıklanması beklenen TOKİ kura sonuçlarının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi erişime açılacak.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI
TOKİ'nin Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda yapılacak.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN