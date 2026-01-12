Tokat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Tokat’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerinin değerlendirilmesi sonucu 13 Ocak Salı günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Valilik, kararın vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak alındığını vurgulayarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.