Tokat'Ä±n YeÅŸilyurt ilÃ§esinde cildi gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lan Bulamur Ã‡ermiÄŸi suyu, bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¼ndoÄŸan kÃ¶yÃ¼nde yer alan ve halk arasÄ±nda 'Bulamur Ã‡ermiÄŸi' olarak bilinen su kaynaÄŸÄ±, her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 65 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Ã§ermik, yer altÄ±ndan doÄŸal olarak Ã§Ä±kan Ä±lÄ±k suyuyla dikkat Ã§ekiyor. VatandaÅŸlar, saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalÄ± olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± suyu bidonlara doldurarak evlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Suyun yaÄŸlÄ± bir Ã¶zelliÄŸe sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Mehmet SabancÄ±oÄŸlu, "VÃ¼cuttaki cilt hastalÄ±klarÄ±na iyi geldiÄŸine inanÄ±yoruz. Suyun bir Ã¶zelliÄŸi de elini suya bir iki dakika tuttuÄŸun zaman yaÄŸ oluyor. Elinde ne kadar siyah olursa olsun ellerin bembeyaz oluyor" dedi.