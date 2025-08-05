Tokat'ta bu suyu içenin cildi güzelleÅŸiyor: YeraltÄ±ndan çÄ±kÄ±yor, bidonlarla taÅŸÄ±yorlar!
Tokat'Ä±n YeÅŸilyurt ilÃ§esinde, cilt gÃ¼zelliÄŸine iyi geldiÄŸine inanÄ±lan Bulamur Ã‡ermiÄŸi suyu bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle karÅŸÄ±lanÄ±yor.Â YeraltÄ±ndan Ã§Ä±kan Ä±lÄ±k ve yaÄŸlÄ± suyuyla dikkat Ã§eken Ã§ermiÄŸe gelenler, suyun sihirli dokunuÅŸuna inanÄ±yor. BirkaÃ§ dakika iÃ§inde elleri bembeyaz yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenen bu su, Ã¶zellikle cilt rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± olanlar tarafÄ±ndan bidonlarla evlere taÅŸÄ±nÄ±yor.Â
Tokat'Ä±n YeÅŸilyurt ilÃ§esinde cildi gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lan Bulamur Ã‡ermiÄŸi suyu, bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¼ndoÄŸan kÃ¶yÃ¼nde yer alan ve halk arasÄ±nda 'Bulamur Ã‡ermiÄŸi' olarak bilinen su kaynaÄŸÄ±, her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 65 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Ã§ermik, yer altÄ±ndan doÄŸal olarak Ã§Ä±kan Ä±lÄ±k suyuyla dikkat Ã§ekiyor. VatandaÅŸlar, saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalÄ± olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± suyu bidonlara doldurarak evlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.
Suyun yaÄŸlÄ± bir Ã¶zelliÄŸe sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Mehmet SabancÄ±oÄŸlu, "VÃ¼cuttaki cilt hastalÄ±klarÄ±na iyi geldiÄŸine inanÄ±yoruz. Suyun bir Ã¶zelliÄŸi de elini suya bir iki dakika tuttuÄŸun zaman yaÄŸ oluyor. Elinde ne kadar siyah olursa olsun ellerin bembeyaz oluyor" dedi.