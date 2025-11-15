Tokat'ta alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.11.2025 - 22:35

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Topçam Yaylası’ndan Tokat merkez istikametine ilerleyen A.K. (39) idaresindeki 60 ABR 822 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

