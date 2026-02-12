Tokatlı öğrencilere müjde! Ücreti belediye ödeyecek, başvuru için son gün 10 Mart

Haberin Devamı

Tokat Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Tokat’ta ikamet eden ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, belediyenin sağlayacağı bu katkı sayesinde YKS başvuru sürecindeki mali yükten kurtulacak.

BAŞKAN YAZICIOĞLU: GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite sınavına hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin üzerindeki maddi yükü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz.

Çalışmak ve başarmak sizden, YKS sınav ücreti bizden diyoruz. İlimizde yaşayan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerimizin 2026 YKS başvuru ücretlerini biz karşılıyoruz.

‘Birlikte Güçlü, Eğitimde Öncü’ vizyonuyla başlattığımız eğitim hareketine geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Tokat Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILACAK

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tokat Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Başvuru adresi: https://tokat.bel.tr/yks

Son başvuru tarihi: 10 Mart 2026

Başvuruların ardından gerekli incelemeler yapılarak ihtiyaç sahipleri belirlenecek ve uygun görülen öğrencilerin YKS başvuru ücretleri Tokat Belediyesi tarafından karşılanacak.

GEREKLİ BELGELER

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerden talep edilen belgeleri sisteme yükleyecekler.

Öğrenci Belgesi

Harç Ödendi Belgesi

İkametgah Belgesi