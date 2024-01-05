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Tırın altında 50 metre sürüklenen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Tırın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

05.01.2024 - 19:16 | | MANİSA (İHA)
Tırın altında 50 metre sürüklenen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Salihli istikameti Ergenekon Mahallesi ışıklar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alihaydar Ç. idaresindeki 41 ARG 543 plakalı tır, Pekdemir Kavşağında bulunan ışıkları geçtikten sonra aynı istikamette seyir halinde olan Yasin Y. idaresindeki 45 NY 3525 plakalı otomobile çarparak altına aldı. Otomobil yaklaşık 50 metre ileride bulunan benzin istasyonuna kadar tırın önünde sürüklenirken olayı fark eden vatandaşlar yola çıkarak tır sürücüsünü işaretlerle durdurmayı başardı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yasin Y. kazadan yara almadan kurtulurken, tırı durduran vatandaşlar ise tır sürücüsünün otomobili fark etmemesini şaşkınlıkla karşıladı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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