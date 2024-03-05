TIPTA yan dal sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS 2. dönem sonuçları nasıl sorgulanır? Tıpta yan dal sınavı sonuç tarihi…

YDUS 2. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalar devam ediyor. Adaylar, YDUS sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, TIPTA yan dal sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

TIPTA yan dal sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

ÖSYM’nin Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklayacağını aktaran Bakan Koca şunları söyledi: “Son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacak. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.”

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDUS 2. dönem sınavı 17 Aralık 2023 Pazar günü yapıldı. 10 bina ve 128 salonda gerçekleştirilen sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişinin de görev aldı.

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Tıpta yan dal sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.