Tillo'da kadınlar bir ilke imza attı: Temizlik malzemelerini kendileri üretiyor

Hiçbir kurumdan destek almadan tamamen kendi çabalarıyla kurulan kooperatif, kısa sürede üretime geçerek temizlik malzemeleri pazarına adım attı. Kadınların el emeğiyle hayata geçirilen bu çalışma, Tillo'da kadın dayanışmasının ve girişimciliğinin örneklerinden biri olarak görülüyor.

Kooperatif üyeleri, amaçlarının yalnızca üretim yapmak değil, aynı zamanda ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak olduğunu belirtti.

Tillo Üreten Eller Kadın Kooperatif Başkanı Ayşe Adar, amaçlarının kadınların hem üretime hem de istihdama katılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Adar, ''Pandemiden sonra deterjan ürünlerimizin dışarıdan gelmesi pek hoşumuza gitmedi. Kadın kooperatifi olarak neden olmasın dedik. Üreten Eller olarak kadınlarımızı seçerek 7 ortak birleşip böyle bir düşünceye vardık ve işletmemizi açmaya karar verdik. Hiçbir destek almadık. Kadınların aslında gerçekten kadınlara ihtiyaç duyduğunu düşündük. Temizlik malzemeleri evde en çok kullanılan ürünler, biz de buna yönelik doğal üretim yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 4 kadın çalışanımız var, daha da artırmayı planlıyoruz. Fabrikamızı büyütmek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak istiyoruz. Burada; yüzey temizleyici, yumuşatıcı, çamaşır suyu, sıvı sabun, bıttım sabunu, el sabunu ve şampuan üretiyoruz. Bunların hepsi günlük hayatta en çok kullanılan ürünlerdir. Amacımız fabrikamızı büyütüp daha fazla kadına iş imkânı sunmak" dedi.

Kooperatifte çalışan Rabia Çimen ise kadın dayanışmasının önemine dikkat çekerek, ''Kadınlara ve ekonomiye destek olarak burada temizlik ürünleri üretiyoruz. Temizlik ürünlerimizin arasında bıttım sabunu, şampuan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu aklınıza gelebilecek bütün temizlik malzemelerini üretiyoruz. Tillo'da ilk defa yapılan bu girişim tamamen doğal ürünlerle hayata geçirildi. Tillo'da kadınların da bu üretime sahip çıkmasını istiyoruz. Onları fabrikamızda görmekten mutluluk duyarız'' diye konuştu.