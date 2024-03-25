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Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi ayetleri hangileri?

Ramazan ayında müslümanların merak ettiği konuların başında tilavet secdesi geliyor. Günahlardan kurtulmak için bir fırsat olarak görülen on bir ayın sultanında herkes Kuran-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya gayret eder. Ancak tilavet secdesi hakkında da araştırmalar sürer. Peki tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi nedir?

25.03.2024 - 14:52 |
Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi ayetleri hangileri?

Secde ayetleri Kuran-ı Kerim'de bazı surelerde yer alır. Bu ayetler okunduğunda ya da duyulduğunda tilavet secdesi yapılması gerekir. Ancak pek çok kişi tilavet secdesinin nasıl yapıldığıyla ilgili insanların kafası çoğu zaman karışııktır. Bu haberde tilavet secdesi ayetlerinin hangi surelerde olduğunu, tilavet secdesinin nasıl yapıldığını bulabilirsiniz.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Kuran'da tilavet secdesi okunduğunda ya da duyulduğunda kişi tilavet secdesi yapmalıdır. Bu bir namaz değildir. Yalnızca secde şeklinde yapılmaktadır.

Tilavet Secdesi Nasıl Kılınır?

Tilavet secdesi nasıl kılınır? Diye soranlara bunun bir namaz olmadığını söyleyebiliriz. Kur’an-da bulunan secde ayetlerini okuyan ya da kılanlar tilavet secdesi yapmalıdır. Bunun için kişi kıbleye döner ve tilavet secdesi yapmaya niyet edere “Allah-u ekber” diyerek rükuya eğilir. Sonrasında secdeye yönelip 3 defa “subhane rabbiyel ala” der ve kalkar. Sonrasında otururken de “semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileykel masir” deyip dua eder ve secde bitmiş olur.

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Tilavet Secdesi Kılınışı

Tilavet secdesi kılınışı namaz gibi değildir. Bunun için kişi kıbleye döner ve tilavet secdesi yapmaya niyet edere “Allah-u ekber” diyerek rükuya eğilir. Sonrasında secdeye yönelip 3 defa “subhane rabbiyel ala” der ve kalkar.

Tilavet Secdesi Duası

Tilavet secdesi tamamlandıktan sonra tilavet secdesi duası yapılması gerekir. Bu dua “Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr” şeklindedir. Secdeden kalkınca bunun denmesi yeterlidir.

Tilavet Secdesi Ayetleri

Tilavet secdesi ayetleri 14 tane olup bu ayetler; “er-Ra'd, 13/15, el-A'raf, 7/206, el-Hac, 22/18, en-Nahl, 16/49, Meryem,19/58, el-İsrâ, 17/107, el-Furkân, 25/60, Alak, 96/19, en-Necm, 53/62, en-Neml, 27/25, el-İnşikâk, 84/21, es-Secde, 32/15, Sâd, 38/24, Fussilet, 41/37 şeklindedir.

 

 

 

 

 

 

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