Tiktok Türkiye kapatılacak mı, Türkiye’de Tiktok kapanıyor mu? Ağustosta Tiktok erişim engeli gelecek mi 2024?

TikTok kapanacak mı, Tiktok’a erişim engeli gelecek mi? Wattpad, Instagram ve Roblox’un ardından TikTok’un da kapatılması iddia edildi. e-Ticaret yapanların, sosyal medya fenomenlerinin yakından takip ettiği yasaklar adeta milyonları tedirgin ediyor. Özellikle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’tan para kazanan çok sayıda kullanıcı adeta tırnaklarını kemiriyor. Peki son gelişmeler nedir TikTok’a erişim engeli gelecek mi?

Tiktok kapatılacak mı 2024,Tiktok’a erişim engeli gelecek mi?

TikTok hakkında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, “TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda.” dedi.

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Tiktok’un kapatılacağı konuşulsa da platforma erişim engeli getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.