Ticaret Bakanı Bolat, 'boykot çağrılarına' karşı çarşıya çıkıp alış veriş yaptı

Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.

Burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

VATANDAŞLARA "ALIŞVERİŞ YAPIN" ÇAĞRISI

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."