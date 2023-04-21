Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer 400 binden fazla kişiyi dolandırdı

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye’ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer uçakla başkent Tiran’dan dün Türkiye’ye gönderildi. Thodex ismiyle kurduğu kripto para borsasıyla 400 binin üzerinde insanı yaklaşık 2 milyar lira dolandırdıktan sonra 2 yıl önce firar eden Özer, firarının yıl dönümünde Türk Interpol ekipleri tarafından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Air Albania Havayolları’nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağıyla dün 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirilen Özer, elleri kelepçeli şekilde uçağın arka kapısından indirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada da sağlık kontrolünden geçirilen Özer ardından yüksek güvenlik tedbirleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Önce kutuyu aldılar

Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin önce Özer’e ait olduğu belirtilen, içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu kutuyu teslim alması dikkat çekti. Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyaller de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce inceleneceği öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorguya alınan hakkında 2500 suç duyurusu bulunan Özer’in, buradaki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.

POLİS 52 KİLO ALTININ PEŞİNDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen yıl hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’in aralarında ağabeyi, ablası ve eşinin de bulunduğu 12 kişilik bir şebekeyle kurduğu Thodex borsası üzerinden dolandırdığı insanların parasını Ankara ve İstanbul’da 2 ayrı kuyumcuda altına çevirdiği belirtildi. Savcılık ve polisin, güncel piyasa değeri 3 milyar 335 milyon 74 bin lira olan 52 kilo 287 gram altının izini sürdüğü ifade edildi. Şebekenin, mağdurların hesaplarından çaldıkları paraların bir kısmını da soğuk cüzdan olarak adlandırılan taşınabilir belleklere aktardığı belirlendi. Şebeke içerisinde teknik ve organizasyonda en az Özer kadar etkin oldukları belirlenen Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar’ın el koyulan dijitallerinden çalınan paraların diğer kısmına ulaşmaya çalışan emniyet ve savcılığın soruşturması devam ediyor.