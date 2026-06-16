TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert çıkış: 'Kimden hesap soracaksın?'

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A Milli Takımımızın Dünya Kupası turnuvasına mağlubiyetle başlamasının ardından, Türk futbolunun "İmparator" lakaplı efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, kendi YouTube kanalında yaptığı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

İlk maçın ardından morallerin bozulduğunu belirten Terim, "Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum" ifadelerini kullanmış; konuşmasının devamında ise gizemli ifadelere yer vererek, iki maç daha bekleneceğini ve zamanı geldiğinde hesap sorulacağını ima etmişti. Terim'in bu "hesap sorarız" vurgusu, federasyon kanadında çok büyük bir karşılık buldu.

HACIOSMANOĞLU: "BU KADAR MI SIRTLAN VARMIŞ İÇİMİZDE?"

Paraguay maçı hazırlıklarının sürdüğü Arizona kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mağlubiyet nedeniyle aziz milletimizden takım adına özür dilerken, eski teknik direktörlerin eleştirilerine değindi. Şenol Güneş'e yapıcı yaklaşımları için teşekkür eden ve kendisiyle bizzat konuştuğunu belirten Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i ise arama gereği hissetmediğini vurgulayarak çok sert bir yaylım ateşi açtı:

"Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. İlk maçı bekleyip, böyle bir fırsat kollayıp da saldıran bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde? Milli Takım hepimizin, akbabalık yapmaya gerek yok. Fatih Hoca'nın konuşmasının son paragrafına kadar olan kısmına teşekkür ederim ama kendisine 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım, üzüldüm de."

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Konuşmasında direkt olarak Terim'in hesap sorma ifadesini hedef alan TFF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız' demek ne demek? Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi yoksa başkandan mı hesap soracaksınız? Onu da söyleyin de hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil."