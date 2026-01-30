Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün? Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı nedir, Diyanet ile Kurban Bayramı'nda Teşrik tekbiri!

Haberin Devamı

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arefe ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği teşrik tekbiri Kurban Bayramıyla araştırılan konulardan biri oldu. Müslümanlar bayrama özel ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, kaç defa söylenir ve nedir?

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Bu nedenle, Arefe günü sabah namazı ile başlayan teşrik tekbiri bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarının ardından okunur. İkindi namazı da dahil olmak üzere toplamda 23 vakit okunmuş olur.

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

Teşrik tekbiri nedir?

Kurban Bayramı'nda ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire teşrik tekbiri adı verilir.

Teşrik kelimesi, sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir.

Zilhicce'nin belli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeye denilir. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk) denirken tekbir alınan günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) adı verilir.

Dini kaynaklara göre Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanan bu tekbirler mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vacip oluyor.

Teşrik tekbirinin anlamı ve okunuşu

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.