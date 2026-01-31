Tesis Düzce'de kuruldu: Yüzlerce milyon liralık dev yatırım devreye alınıyor

Düzce'nin Beyköy mevkiinde inşa edilen tesisin tamamlanmasıyla birlikte Düzce'nin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor. Modern altyapı ve ileri arıtma teknolojileriyle donatılacak olan tesis, kente sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin edecek.

Düzce Belediyesi yetkilileri, projeyle birlikte su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, artan nüfus ve iklim şartlarına bağlı olabilecek risklere karşı şehrin altyapısının güçlendirileceğini belirtti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edilirken, tesisin tamamlanmasının ardından Düzce'nin içme suyu altyapısında önemli bir dönüm noktasına ulaşılacağı vurgulandı. İçme suyu arıtma tesisi, yalnızca bugünün değil, Düzce'nin geleceğinin de güvence altına alınmasını amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.