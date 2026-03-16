Tesbih Namazının Faziletleri ve Sevapları Nelerdir? Hadisler Işığında Tesbih Namazının İnsana Kazandırdıkları ve Kılınmasının Önemi

"Müslümanlar için manevi kazancı en yüksek gece olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart tarihine denk geliyor. Bu kutsal gecede eller semaya açılırken, pek çok kişi 'Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır ve kaç rekattır?' sorusuna yanıt arıyor. İslam alimlerinin kaza namazı ve tesbih namazı tavsiyeleriyle birlikte, niyetten selam anına kadar Kadir Gecesi namazına dair tüm merak edilenleri, okunacak duaları ve Diyanet'in ibadet önerilerini sizler için bir araya getirdik."

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Evvelâ iki rekat Kadir Gecesi namazı için niyet edilir.

Her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı Şerîf okunur.

Selâm verdikten sonra yetmiş kere istiğfar (Estağfirullah el-azim) edilir.

İstiğfar ettikten sonra iki rekat Kadir Gecesi namazı için niyet edilip şu şekilde namaz kılınır:

Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunur:

“Sübhâne men hüve kâimun yesheru sübhâne men hüve dâimun lem yezel sübhâne men hüve hâfizun lē yağfele sübhâne men hüve cevâdun lē yeb[k]halu sübhâne men hüve rahîmun lē yağcelu sübhanallâhi velhamdu lillēhi ve lē ilēhe illallâhu vallâhu ekberu ve lē havle ve lē kuvvete illē billēhil aliyyil azîm. Sübhane yâ alîmu ya azîmuğfirliyezzenbel azîm."

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Kadir Gecesi namazı, tüm gece boyunca dualar eşliğinde idrak edilebilir.

Tesbih namazının faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz (SAV) büyük ve küçük günahların bağışlandığını ifade ettiği bu namaz oldukça faziletlidir. Resulullah (SAV) hadis-i şerifinde sıklığına, nasıl kılındığına dair detayları bize açıklamıştır.

"Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:"

"Dört rekat namaz kılarsın, her rekatında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rekatta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" dedikten sonra rükuya varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve basını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rekatta yetmiş bey defayı tamamlamış olursun."

"Ey amcacığım! Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl."

(Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469)