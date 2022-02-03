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GündemTesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılmak nafile mi, Regaip Kandili gecesi tesbih namazı kılmak farz mıdır?
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Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılmak nafile mi, Regaip Kandili gecesi tesbih namazı kılmak farz mıdır?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili Gecesi'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar teşbih namazının nasıl ve ne zaman kılındığını, kaç rekat olduğunu sorguluyor. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili'nde ibadet edecekler için tesbih namazının kılınışı anlattık. Peki Regaip Kandili gecesi tesbih namazı nasıl kılınır, tesbih namazı kaç rekattır, kılmak farz mıdır? Tesbih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte Diyanet’e göre Tesbih namazı kılınışı...

03.02.2022 - 17:24 |
Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılmak nafile mi, Regaip Kandili gecesi tesbih namazı kılmak farz mıdır?

Regaip Kandili Gecesi'nde ibadet ve dualarını eda edecek vatandaşlar Tesbih namazının kılınışını araştırıyor. Uzun bir namaz olan Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili gecesi tesbih namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? İşte Tesbih namazı duası ve Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, TESBİH NAMAZI DUASI NEDİR?

Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır.

Tesbih namazını kılmak için aşağıdaki tesbihi ezberlemek gerekiyor.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Tesbih namazının belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir.

İstenilen vakitte kılınabilen Tesbih namazı dört rekat kılınabileceği gibi, iki rekatın sonunda selam vermek suretiyle, ayrı ayrı ikişer rekat halinde kılmak mümkündür.

 

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