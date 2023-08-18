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Terör örgütünün finansman kaynağına büyük darbe! Orman yakmaları için para veriyordu

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK'nın eylem ve orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetlerine yönelik çalışma kapsamında, örgüt talimatıyla finansman sağladıkları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

18.08.2023 - 14:54 | | DHA
Terör örgütünün finansman kaynağına büyük darbe! Orman yakmaları için para veriyordu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK/KCK'nın eylemleriyle ilgili soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi.

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Yapılan analiz çalışmalarında; PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği saptandı. Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi.

Terör örgütünün finansman kaynağına büyük darbe Orman yakmaları için para veriyordu

PENÇE-KİLİT HAREKATI SIRASINDA BAŞLAMIŞ

Şüpheliler S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. isimli kadının, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü. Söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği saptandı.

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TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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