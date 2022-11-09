Terör örgütüne 'Eren Abluka' darbesi! PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele etmek ve kış üslenme bölgelerini tespit etmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarıyla örgütün sığınak/barınak/depoları imha ediliyor.

08 Kasım tarihinde Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında;

- (4) adet AK-47 Piyade Tüfeği,

- (115) adet muhtelip çapta fişek,

- (1) adet dürbün,

- (3) kilogram patlayıcı madde,

- (28) metre elektrik kablosu ile muhtelelif çivi ve demir parçası,

- (4) adet av tüfeği,

- (2) adet RPG-7 Roketatar mühimmatı,

- (2) adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği,

- (2) adet telsiz,

- (6) adet EYP düzeneği,

- (10) kg. amonyumnitrat,

- (4) adet EYP devre kartı,

- (1) adet silah üstü dürbün,

- (233) adet muhtelif çaplarda fişek,

- (150) metre kablo,

- (2) adet el bombası,

- (2) adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,

- (60) adet mühimmat,

-(268) kg. toz esrar, (750) litre asit anhidrit (eroin maddesi yapımında kullanılan sıvı ham madde) ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.