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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 30 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yapılan hava harekatlarında ilk belirlemelere göre PKK'lı 30 terörist etkisiz hale getirildi.

25.10.2024 - 16:42 |
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 30 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!"

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