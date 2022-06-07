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Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Kaçar, son olarak Türkiye’nin olası harekatına karşı Ayn El Arab/Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yapıyordu.

07.06.2022 - 11:36 |
Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar, MİT’in Suriye’deki operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Örgüte 2015 yılında Siirt’ten katılan Rojda Kod adlı Dilbirin Kaçar, yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra örgüt tarafından 2016 yılında Suriye’ye gönderildi.

ÖRGÜTTEKİ SUİKASTÇI 

2017 yılında Irak/Sincar’da suikastçı eğitimi de alan Rojda Kod adlı Dilbirin Kaçar, Ocak 2018’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde “suikastçı” olarak yer aldı.

Kaçar, son olarak Türkiye’nin olası harekatına karşı Ayn El Arab/Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yapıyordu.

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