Terör örgütü PKK kongresini topladı: Tarihi öneme sahip kararlar aldık

Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALDIK"

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yapılan açıklamada; barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine kongrenin toplandığı ifadesi yer aldı. Öcalan'ın çağrısında kongrenin toplanması gerektiği belirtildi. PKK çağrının gerekenlerini yerine getireceğini duyurdu. Açıklamada, 'Tarihi öneme sahip kararlar aldık' açıklamasına yer verildi."

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, açıklamasında "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN BAŞLAMIŞTI

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'Terörsüz Türkiye' süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan'ın "Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından başlamıştı.

27 Şubat 2025'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.