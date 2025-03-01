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GündemTerör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz
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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

01.03.2025 - 08:57Güncellenme Tarihi:
Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısının hemen ardından gözler Kandil'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Açıklama bu sabah itibarıyla geldi. Kandil'den yapılan açıklamada "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz, ateşkes ilan ediyoruz" ifadesi yer aldı.

'Örgüt olarak bu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz' dendi. Kandil'den, 'Kendi cephemizden çağrının ateşkeslerine uyacağımızı belirtiyoruz, ateşkes ilan ediyoruz' ifadesi geldi.

Bugünden geçerli olmak üzere bu ateşkesin ilan edildiği söylendi. 'Öcalan'ın çağrısına uyacağız, silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Öcalan'ın pratik öncülüğü gerçekleştirebilir' ifadesi de yine bu çağrı metninin altında yer aldı. Bu süreci Öcalan'ın bizzat yürütmesi gerekiyor açıklaması da geldi.

 

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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz
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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz