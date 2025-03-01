Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısının hemen ardından gözler Kandil'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Açıklama bu sabah itibarıyla geldi. Kandil'den yapılan açıklamada "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz, ateşkes ilan ediyoruz" ifadesi yer aldı.

'Örgüt olarak bu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz' dendi. Kandil'den, 'Kendi cephemizden çağrının ateşkeslerine uyacağımızı belirtiyoruz, ateşkes ilan ediyoruz' ifadesi geldi.

Bugünden geçerli olmak üzere bu ateşkesin ilan edildiği söylendi. 'Öcalan'ın çağrısına uyacağız, silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Öcalan'ın pratik öncülüğü gerçekleştirebilir' ifadesi de yine bu çağrı metninin altında yer aldı. Bu süreci Öcalan'ın bizzat yürütmesi gerekiyor açıklaması da geldi.