Temel Kotil CNN Türk'te açıkladı: KAAN 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te Fulya Öztürk moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programında açıklamalarda bulundu. Kotil, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 27 Aralık'ta göklerde olacağını açıkladı.

"1500 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR"

"Her şeyi olması gereken kalitede yapıldı" diyen Kotil sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında mayısta da uçurabilirdik. Eksiğimiz uçuş bilgisayarının, fırlatma koltuğunun, iniş takımlarının hazır olmamasıydı. Hürjet 12 uçuşunu tamamladı. Hürjet'i 2025 teslim edeceğiz. Kendimize güvenmemiz, yetişen gençlerden kaynaklanıyor. Bin 500 mühendis Milli Muharip'e çalışıyor.