GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı
ABONE OL

Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı

İzmir'de iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (69) hayatını kaybetti; arkasından düşen eşi Benek Çelik (64) yaralandı.

27.12.2023 - 14:06 | | Bahri KARATAŞ/URLA (İzmir), (DHA)
Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi. Kullandığı 35 AHP 614 plakalı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü. Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı

 

GÜNCEL HABERLER

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi