03.03.2026 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'da virajı alamayan tır, bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza sonrası araçta mahsur kalan tır şoförünü itfaiye kurtardı.

Kaza, Ergene Çevre Yolu Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa yönünden Çorlu istikametine seyrederken D-100 bağlantısı üzerinden Edirne istikametine dönüş yapan Orhan T. (38) idaresindeki tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza sonrası araçta mahsur kalan yaralı tır şoförü, itfaiye kaza kırım ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

