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Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

21.12.2023 - 13:04 | | Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-
Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet almak', 'taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak', 'icra işlemlerine müdahale' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı. 4'ü kamu görevlisi, 4'ü emlakçı olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı ilçesindeki adliyeye sevk edildi.(

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