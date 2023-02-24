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Tekirdağ'da sahte içki baskını! Yüzlerce litre ele geçirildi

Tekirdağ’da izinsiz alkol üretimi ihbarını alan ekiplerin düzenledikleri operasyonda, yüzlerce litre sahte içkinin yanı sıra ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirildi.

24.02.2023 - 15:57 | | İHA
Tekirdağ'da sahte içki baskını! Yüzlerce litre ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde izinsiz şarap imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, H.K isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada yüzlerce litre el yapımı şarap ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin düzenledikleri operasyonda çerçevesinde H.K isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; varillere ve bidonlara doldurulmuş vaziyette 420 litre el yapımı şarap, seri numarası ile markası belli olmayan 9 milimetre çapında tabanca ve 8 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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