Tekirdağ'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı

24.04.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ Çorlu Hükümet Konağı önünde sara nöbeti geçiren bir kadını fark ederek, yere yığılmak üzereyken kolundan tutan Çorlu Kaymakamlığı'nda görevli polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.

Olay 17 Nisan Cuma günü yaşandı. Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın, sara nöbeti geçirdi. Çorlu Kaymakamlığı protokol girişinde görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlık geçirdiğini düşünüp hızlıca yanına doğru gitti.

Polis memuru İyidoğan, yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak, olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu. Polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan'ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı. Nöbet geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

