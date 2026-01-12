Tekirdağ'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi? Tekirdağ Valiliği duyurdu

Haberin Devamı

Tekirdağ genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle resmî ve özel tüm okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli, hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin ise bu kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Öte yandan 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, \"Sevgili gençler siz yapay zeka ve fan sayfalarıyla yorulmayın. Hele hele antifriz hiç içmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Yeter ki yarın karın tadını çıkarın. Pazartesi gününü kadar okullar 3 gün tatil. Bu arada en güzel kardan adamı yapıp fotoğraf atana ayrıca hediyem olacak,\" dedi.



Karaman'da ise valilikten yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yarın beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. " width="100%"/>

Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motokurye, motosiklet ve scooterların da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.