Tekirdağ'da internetten organ ilanına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sanal devriye sırasında, R.A. isimli kullanıcının, herkese açık 'A Rh+ karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını tespit etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi veren ekipler, hesabın sahibi olduğu gerekçesiyle Ş.T.'yi 'organ ve doku ticareti' suçundan gözaltına aldı. Ş.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.