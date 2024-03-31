Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024: Tekirdağ'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Tekirdağ geldi. Tekirdağ yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Tekirdağ'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Tekirdağ yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Tekirdağ'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığı ve Tekirdağ ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Tekirdağli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Tekirdağ'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Tekirdağ 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Tekirdağli vatandaşlar, 2024 Tekirdağ seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Tekirdağ 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
TEKİRDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Akçay
Barış Tunca
Candan Yüceer
Cem Solmaz
Cemal Çınar
Cüneyt Yüksel
Emir Ahmet Arda
Ertuğrul Orta
Fatih Altıntaş
Filtekin Şen
İlhan Güzelgün
İlyas Sabancı
İsa Işık
Mehmet İlker Atasever
Zafer İnandılar
Veysi Tetik
Tuncay Sağıroğlu
Şimşek Nişanci
Seyfettin Özyurt
Sadi Özdemir
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 318.246 alınan oy ve %51.18 oy oranı ile CHP adayı KADİR ALBAYRAK kazanmıştır.
Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Tekirdağ'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.