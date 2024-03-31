Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024: Tekirdağ'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Tekirdağ yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Tekirdağ'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığı ve Tekirdağ ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Tekirdağli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Tekirdağ'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Tekirdağ 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Tekirdağli vatandaşlar, 2024 Tekirdağ seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Tekirdağ 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Akçay

Barış Tunca

Candan Yüceer

Cem Solmaz

Cemal Çınar

Cüneyt Yüksel

Emir Ahmet Arda

Ertuğrul Orta

Fatih Altıntaş

Filtekin Şen

İlhan Güzelgün

İlyas Sabancı

İsa Işık

Mehmet İlker Atasever

Zafer İnandılar

Veysi Tetik

Tuncay Sağıroğlu

Şimşek Nişanci

Seyfettin Özyurt

Sadi Özdemir

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 318.246 alınan oy ve %51.18 oy oranı ile CHP adayı KADİR ALBAYRAK kazanmıştır.

Tekirdağ'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Tekirdağ'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Tekirdağ Seçim Sonuçları

Süleymanpaşa Seçim Sonuçları 2024

Şarköy Seçim Sonuçları 2024

Saray Seçim Sonuçları 2024

Muratlı Seçim Sonuçları 2024

Marmaraereğlisi Seçim Sonuçları 2024

Malkara Seçim Sonuçları 2024

Kapaklı Seçim Sonuçları 2024

Hayrabolu Seçim Sonuçları 2024

Ergene Seçim Sonuçları 2024

Çorlu Seçim Sonuçları 2024

Çerkezköy Seçim Sonuçları 2024

Haberin Devamı

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.