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Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken, silahlar ile çok miktarda para ele geçirildi.

01.06.2022 - 11:41 |
Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kumar oynatmak için yer temini' ve 'tehdit' suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Tekirdağ ile Edirne'deki adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 216 mermi, 5 tabanca, tabancalara ait şarjör, 168 fişek, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek, senet, belge doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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