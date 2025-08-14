GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı

Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı

14.08.2025 - 15:44Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini söyledi.

Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı

Yosunların sadece kötü kokuya neden olduğunu aktaran Tecer, "Yosunlar çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Telaşlanacak bir durum yok. Rüzgarla gelip biriken yosunlar daha sonra yine kayboluyor." dedi.

Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı

Güncel Haberler

Ardahan'ın gizli cenneti Kızıl Göl, kano tutkunlarının yeni adresi oldu!
#Gündem

Ardahan'ın gizli cenneti Kızıl Göl, kano tutkunlarının yeni adresi oldu!

Mardin'de amcalarının altın dolu çelik kasasını çalan kardeşler hayvan gübresinin altına sakladı!
#Gündem

Mardin'de amcalarının altın dolu çelik kasasını çalan kardeşler hayvan gübresinin altına sakladı!

Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı
#Gündem

Tekirdağ sahilinde korkutan görüntü: Kızıla boyandı