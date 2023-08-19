Taksirle yaralama suÃ§u ile suÃ§un cezasÄ± TCK 89. maddede dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Taksirle yaralama suÃ§u hukuken kasten yaralama suÃ§undan farklÄ± bir suÃ§ olarak kabul edilir. KiÅŸi, yaralama eyleminin gerÃ§ekleÅŸmesini kasten istemez fakat bunun iÃ§in dikkat ve Ã¶zeni gÃ¶stermediÄŸi iÃ§in suÃ§ gerÃ§ekleÅŸir. Ä°ÅŸ kazalarÄ±, trafik kazalarÄ± ya da tÄ±bbi tedaviden doÄŸana kazalar taksirle yaralama suÃ§u iÃ§inde deÄŸerlendirilir.Â

Taksirle Yaralama SuÃ§u CezasÄ± Nedir?

TCK 89. maddede taksirle yaralama suÃ§unun ve cezasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi bilinmektedir. Genellikle bu suÃ§un iÃ§ine trafik kazalarÄ±, iÅŸ kazalarÄ± ve tÄ±bbi tedavi sonucu oluÅŸan kazalar girer. Taksirle yaralama suÃ§unu iÅŸleyen kiÅŸiye yaralanan kiÅŸinin maddi ya da manevi tazminat davasÄ± aÃ§ma hakkÄ± bulunur. Ã–rneÄŸin eÄŸer trafik kazasÄ±ndan doÄŸan bir durum varsa kiÅŸi asliye hukuk mahkemesinde tazminat davasÄ± aÃ§abilir.

Doktor hatasÄ±ndan meydana gelen bir suÃ§ varsa bunun iÃ§in de hukuk mahkemesinde tÄ±bbi malpraktis nedeniyle tazminat davasÄ± aÃ§Ä±labilir. Ä°ÅŸ kazanasÄ±ndan kaynaklanan bir suÃ§ varsa iÅŸ mahkemesinde tazminat davasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Taksirle Yaralama SuÃ§u ÅžartlarÄ± Nelerdir?

Failin iÅŸlediÄŸi suÃ§ sonrasÄ± maÄŸdurun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda ya da bedeninde bir bozulma olursa bu kaza suÃ§ sayÄ±lmaktadÄ±r. Serbest hareketli bir suÃ§ olan taksirle yaralama suÃ§u baÅŸkasÄ±nÄ±n vÃ¼cuduna zarar verme sonucu oluÅŸur. Fiilin taksirle iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ±, hareketin iradi olmasÄ± ve sonucun istenmemesi taksirle yaralama suÃ§u ÅŸartlarÄ±ndandÄ±r. AyrÄ±ca hareket ve sonuÃ§ arasÄ±nda bir baÄŸlantÄ±nÄ±n olmamasÄ± ve sonucun Ã¶ngÃ¶rÃ¼lememiÅŸ olmasÄ± da ÅŸartlar arasÄ±ndadÄ±r.

Taksirle Yaralama SuÃ§unun Manevi Unsuru Nedir?

Ceza hukukuna gÃ¶re manevi unsur iÅŸlenen fiil ile fail arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ifade etmektedir. Taksirle yaralama suÃ§unun manevi unsuru taksir derecesinde kusurdur. Fail, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir olan bir suÃ§u iÅŸlerken sonucu Ã¶ngÃ¶rememiÅŸ ve gerÃ§ekleÅŸmesine sebep olmuÅŸtur. Fiili isteyerek yapar fakat sonuÃ§ istemediÄŸi gibi olursa bu durum basit taksir oluÅŸturur. BilinÃ§li taksir olmasÄ± halinde ise ceza aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r ve eylem ÅŸikayete baÄŸlÄ± olmaktan Ã§Ä±karak daha aÄŸÄ±r bir cezaya sebebiyet verir.Â

Â