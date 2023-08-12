Tck 62 Takdiri Ä°ndirim (Ä°yi Hal Ä°ndirimi) Nedir? Ä°yi Hal Ä°ndirimi Nedenleri Nelerdir?

Takdiri indirim kanun tarafÄ±ndan belirlenmeyip hakimin gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutabileceÄŸi hallerdir. Uygulama iÃ§inde kravat indirimi veya iyi hal indirimi maddeleri vardÄ±r. TÃ¼rk ceza kanununda belirlenmiÅŸ bazÄ± nedenlere gÃ¶re hakimlerin bu sebepleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmasÄ± ve cezada indirime gitmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Ä°yi Hal Ä°ndirimi Nedenleri Nelerdir?

TÃ¼rk Ceza Kanununun 62. maddesine gÃ¶re iyi hal indirimi nedenleri iÃ§inde sosyal iliÅŸkiler, failin geÃ§miÅŸi, yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlar ve fiilden sonraki davranÄ±ÅŸlar vardÄ±r. AyrÄ±ca cezanÄ±n fail Ã¼zerindeki olasÄ± etkilerinin de iyi hal indirimi nedenler arasÄ±nda sayÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. TÃ¼m bu unsurlar sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± deÄŸildir.

Hakim bu nedenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda da bir neden belirleyerek iyi hal indirimi uygulayabilir. Kamuoyunda da Ã§ok dikkat Ã§eken kadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lardaki kravata ya da takÄ±m elbiseye verilen suÃ§lar TCK'nin 62. maddesinde takdiri indirim sebepleri altÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸtir.Â

Takdiri Ä°ndirim ÅžartlarÄ± Nelerdir?

Â Hakim eÄŸer takdiri indirim kararÄ± verirse muhakkak bu karardaki gerekÃ§eyi de belirtmelidir. YargÄ±tay'Ä±n kararlarÄ±nda da belirttiÄŸi gibi, iyi hal indirimi ile ilgili hakimin takdir yetkisi sÄ±nÄ±rlÄ± tutulmaz. Hakimin bu kararÄ± verirken sebeplerini somut delillere dayandÄ±rmasÄ± gerekir. Halk arasÄ±nda iyi hal indirimi olarak da bilinen takdiri indirim sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸma sÄ±rasÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n iyi olmasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu nedenle hakim eÄŸer sebebini bildirir ve bu sebep de makul gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse ancak o zaman iyi hal indirimini uygulayabilir. Aksi halde hakimin kararÄ± YargÄ±tay tarafÄ±ndan reddedilebilir.Â

Ä°nfaz YasasÄ± Ä°yi Hal Ä°ndirimi midir?

Ocak 2021 yÄ±lÄ± itibari ile hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kiÅŸiler ceza infaz kurumunda olduklarÄ± sÃ¼rece;

HalklarÄ±nÄ± iyi niyetle kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±,

Ceza infaz kurumlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¼venlik maksadÄ± ile koyulmuÅŸ olan kurallara uyup uymadÄ±ÄŸÄ±,

YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini eksiksiz bir ÅŸekilde yerine getirip getirmediÄŸi,

Tekrar suÃ§ iÅŸleme ya da baÅŸkalarÄ±na zarar verme riskinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olup olmadÄ±ÄŸÄ±,

UygulanmÄ±ÅŸ olan iyileÅŸtirme programlarÄ±na gÃ¶re toplum ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeye hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re en geÃ§ 6 ay iÃ§inde deÄŸerlendirmeye tabi tutulur.Â

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