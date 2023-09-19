KiÅŸinin hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ± serbest bir ÅŸekilde bir yere gitmesinden ve bir yerde kalmasÄ±ndan engellenmesi anlamÄ±ndadÄ±r. KiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma suÃ§u diÄŸer adÄ± ile hÃ¼rriyeti tehdit suÃ§u olarak da bilinir. TCK 109. maddede dÃ¼zenlenmiÅŸ olan bu suÃ§u Ã¼lkemizin de imzaladÄ±ÄŸÄ± ve tarafÄ± olduÄŸu Avrupa insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmesinde belirtilmiÅŸtir. 109. maddeye gÃ¶re herkesin kiÅŸi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve gÃ¼venliÄŸine hakkÄ± bulunur yazmaktadÄ±r. Bu nedenle de kiÅŸilerin haklarÄ± hukuk tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

TCK 109 CezasÄ± Nedir?

Bir kimse hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde bir yerde kalmaktan ya da bir yere gitmekten engellenirse bir yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ± alÄ±r. Kanun koyucu bazÄ± unsurlarÄ± ekleyerek o suÃ§un daha hafif ya da daha aÄŸÄ±r cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da saÄŸlayabilir. Fiil iÅŸlenirken tehdit ya da hile ile iÅŸlenirse cezanÄ±n artmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. SuÃ§ silahla iÅŸlenirse, suÃ§ birden fazla kiÅŸi ile iÅŸlenirse ya da kiÅŸi kamu gÃ¶revi gereÄŸince suÃ§u iÅŸlerse bu ceza yine artar.

SuÃ§un Cinsel AmaÃ§ Ä°le Ä°ÅŸlenmesi

EÄŸer kiÅŸinin hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ± cinsel amaÃ§la olursa ceza fail iÃ§in yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Bu nitelikli halin olmasÄ± iÃ§in failin eylemi gerÃ§ekleÅŸtirirken cinsel arzularÄ±nÄ± tatmin etmek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirmesi gerekmektedir. MaÄŸdur eÄŸer evlenme maksadÄ± ile kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rsa bu da nitelikli haller iÃ§ine girmektedir. YargÄ±tay, boÅŸanmÄ±ÅŸ ya da boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olup evi terk etmiÅŸ kadÄ±nÄ±n eÅŸi tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±na karar verirse bu da nitelikli suÃ§lar arasÄ±nda deÄŸerlendirilir.

KiÅŸiyi HÃ¼rriyetinden Yoksun BÄ±rakma SuÃ§unda GÃ¶zaltÄ± Hali

GÃ¶zaltÄ± hali soruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse uygulanabilir. Yakalama yerine en yakÄ±n olan mahkemeye ya da hakime gÃ¶nderilmesi iÃ§in zorunlu sÃ¼reden hariÃ§ 24 saati geÃ§memek kaydÄ±yla gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Mahkeme ya da hakime gÃ¶nderilmesi iÃ§in gereken sÃ¼re ise 12 saatten fazla olamaz. Buna gÃ¶re gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin toplamda 36 saatten fazla olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

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