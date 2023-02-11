'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar' gemileri, sahra hastanesi oldu

Milli Savunma Bakanlığı'na ait 'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar' adlı, 40'ar tank kapasiteli savaş gemileri, çok sayıda yardım aracı, kamyon ve iş makinesi yüklenerek Muğla'dan deprem bölgesine ulaştırıldı. 'TCG Sancaktar' İskenderun Limanı'na, 'TCG Bayraktar' da Payas MMK Metalurji Limanı'na yanaştırıldı. Gemiler, iş makineleri ve kamyonlar tahliye edilip, acil servise dönüştürüldü ve bölgeden getirilen depremzede yaralı ve hastalara hizmet verilmeye başlandı.

'TCG Bayraktar' gemisinde görevlendirilen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Özel Yücelen Hastanesi ekiplerinden oluşan 145 kişilik ekip, bölgelerden getirilen yaralılara müdahale etmeye başladı.

1 genel cerrah, 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 1 kalp damar cerrahisi uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 3 acil tıp uzmanı, 2 pediyatri uzmanı ile çok sayıda gönüllü asistan, tıp öğrencisi ile hemşireden oluşan 145 kişilik ekipten 65'i, gemide acil hastalara hizmet vermek üzere kalırken, 80'i de deprem sahasına dağıldı.

'TCG Bayraktar' Gemi Komutanı Deniz Albay Lütfü Sezgin, şu ana kadar 700 yaralıya müdahale edildiğini söyledi. Albay Sezgin, milletin hizmetinde olduklarını vurguladı.