TBMM Genel Kurulu, Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı çalışmalarına 2 gün ara verdi

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Meclis Başkan Vekili Karaca, İstanbul'da kalp rahatsızlığının ardından ameliyat edilen TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili siyasi parti gruplarının üzerinde uzlaştığı metni okudu. Karaca, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevini yürüten mevkidaşım Sayın Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Önder, bir siyasetçi olmanın yanında bu memleketin acısını, direnişini ve umudunu kelimeyle, eylemle, sanatla ve Meclis kürsüsünde hayata yoğurmuş bir hafızadır. Demokrasiye, halk iradesine ve toplumsal barışa adanmış bu yolculukta onun yeniden aramızda olacağına olan inancımız sarsılmazdır; sağlığına kavuşarak ve bu memlekete hizmete kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin umudumuz güçlüdür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak Meclis'teki çalışmalarına ve halkın vicdanına ses olma görevine yeniden döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE PAYLAŞIRIZ'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM'nin üzücü bir haberin gölgesinde toplandığını belirterek, "Sırrı Süreyya Önder Bey gerçekten camiamızın sevdiği ve camiamızın ne zaman bir sıkıntısı, bir acılı günü varsa yanımızda ilk gördüğümüz değerli milletvekillerinden, Meclis Başkan Vekillerimizden birisiydi. Gerek Hasan Bitmez Vekilimizin hastane süreçlerinde, sonrasında, vefat süreçlerinde gerekse camiamızın değer verdiği kişilerin acılı günlerinde sürekli yanı başında hissettiğimiz ve acımızı paylaşan çok değerli bir milletvekilimizdi. Biz de umarız ve dileriz ki onun sağlığına kavuşup burada tekrar bizimle birlikte olduğu güzel günleri hep beraber paylaşırız, onun duası içerisindeyiz" diye konuştu.

'ARAMIZDA DERİN BİR BAĞ VARDI'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise Önder'in Meclis'teki yönetim anlayışına değinerek, "Meclis Başkan Vekilimiz, Meclis'teki yönetim anlayışıyla, tutumuyla, tavrıyla, insanlara olan sevgisiyle, muhabbetiyle ve herkese parlamentoda eşit mesafede duruşuyla, hakkı ve hakkaniyeti gözetmesiyle hepimizin gönlünde taht kurdu. Her ne kadar zaman zaman siyasi görüş ayrılıkları yaşasak da aramızda derin bir bağ, bir muhabbet ve bir dostluk vardı. İnanıyorum ki bu dostluk bundan sonra da devam edecek. Kendisiyle hem hekim, hem siyasetçi olarak zaman zaman görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde yaşadığı sıkıntılarla ilgili dertleştiği, benimle paylaştığı özel anıları da olmuştu; hekim olarak elimden gelen desteği ve gayreti kendisine hep ifade etmiştim" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZ YAKİNEN TAKİP EDİYOR'

MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç ise Önder'in vekil ve sanatçı kişiliği ile Meclis'teki bütün milletvekillerinin gönlünde yer edindiğini belirterek, "Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere durumunu yakinen takip ediyoruz. Üzüldüğümüzü ve bu süreçte kendilerine acil şifalar dilediğimizi ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda, bütün çalışma arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine acil şifalar diliyoruz. İnşallah o insan sevgisiyle bu hastalığı, bu aşamayı da bir an önce bertaraf eder, hastalığı geçer ve yine yapıcı konuşmalar yapabilmek adına Meclis'imizde yer alır temennisinde bulunuyoruz. Tekrar, bir an önce Meclis'imize gelmesi için dua ettiğimizi ifade ediyor, kendisine geçmiş olsun diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'KENDİSİNİ ÖZLÜYORUZ'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Türkiye'nin ona her zaman ihtiyacı oldu ve olmaya devam edecek. Umuyorum ki en kısa zamanda gelecek ve yine Meclis Başkan Vekilliği görevini, her zaman alıştığımız gibi, o demokratik, o adaletli, hakkaniyetli tutumuyla yapmaya devam edecek. Tabii, kendisinin aynı zamanda sanatçı kişiliği var, senarist kişiliği var, önemli bir yazar ama bütün bunların ötesinde, kişiliğine taşıdığı esprili, her zaman mütebessim bakışı olan ve içerisinde biriktirdiklerini o tebessümüyle karşısındakine de aktarabilen bir kişi. Kendisini özlüyoruz" dedi.

'MECLİS'İMİZ BUGÜN VE YARIN ÇALIŞMAYACAK'

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta ise Önder'in hali ve tavrıyla girdiği her ortama değer kattığına dikkat çekerek, "Dayanışmamızı göstermek, onunla birlikte olduğumuzu, dua ettiğimizi bildirmek için de tüm grup başkan vekilleri olarak bugün ortak bir kararla DEM Parti grubumuzun da acısını ve duasını paylaşmak için Meclis'in bugün ve yarın çalışmaması noktasındaki ortak kararımız için de ben de herkese teşekkür ediyorum. Bugünler dayanışma günlerimiz, ortak kararlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu ve bir insan için yapabileceğimiz ne varsa göstereceğimiz günlerimiz. Biz de hem grubumuz adına Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın da geçmiş olsun dilekleriyle acil şifalar diliyoruz. Umudumuzu kesmeyeceğiz, duaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise süreç boyunca dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek, "Herkesin üzgün olduğunu biliyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu üzgünlüğün yanında umutluyuz; çünkü biz Sırrı Başkanımızın direncine, mücadele iradesine ve barışa olan inancını biliyoruz. Bu mücadeleci kişiliği, barışa olan iradesi onu bir an önce sağlına kavuşturacaktır" dedi.

CAN ATALAY KARARINI OKUTTU

Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Danışma Kurulu kararının çarşamba ve perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nun çalışmamasına ilişkin öneriyi oylamaya sundu. Öneri, tüm milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Karaca, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin iade kararını okutup, Meclis oturumunu kapattı.