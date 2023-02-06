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TBMM Başkanı Şentop: Milletimize geçmiş olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır” dedi.

06.02.2023 - 06:50 |
TBMM Başkanı Şentop: Milletimize geçmiş olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin.

 

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