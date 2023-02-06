TBMM Başkanı Şentop: Milletimize geçmiş olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin.