Tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin kanun teklifi, komisyondan geçti

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyona, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. Görüşmelerine dün başlanan ve ilk 11 maddesi kabul edilen 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, bugün 12'nci madde ile devam etti.

Kesilecek ağaçların belirlenmesiyle ilgili 12'nci maddeye ilişkin söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ağaçların kimler tarafından kesileceği, yetkilendirme ve tespit konularının netleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunların hangi denetim mekanizması içerisinde olacaklarını iyi tespit etmeliyiz, iyi görmeliyiz. O yüzden biz özellikle bu maddede 'yetkili' sözcüğünün mutlaka kullanılmasını ve Orman Bakanlığı'nın kendi personeli; orman teknikeri, orman teknisyeni, orman mühendisi tarafından yapılmasını, bu tespitlerin tamamen Orman Genel Müdürlüğü'nün elemanları tarafından yapılması koşulunu mutlaka ve mutlaka istiyoruz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da çekiçle damgalama sisteminin yerini barkod uygulamasına bırakması konusunda ehil olmayan kişilerin yetkilendirileceğini öne sürerek, "Orman işletmesi, orman mühendisleri tarafından yapılır, damga işlemlerini başkaları yapamaz. Biz bunu söylüyoruz. Sayın genel müdürüm bu konuda ne diyecek, onu çok da merak ediyorum" diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Karacabey de damga yerine getirmek istedikleri çip ve QR kodu uygulamalarının ürün takibi ve orman koruma kontrollerini daha kolay hale getireceğini belirterek, "Bunlarla ilgili bir problem yok. Bu, kesilecek ağaçların belirlenmesiyle ilgili husus da tamamen orman mühendisliği eğitimi almış, bu işte tecrübeli kişilerin yapacağı bir uygulama. Damga veya kesilecek ağaçlara verilecek kararı kesinlikle bizim personelimizin dışında birisinin vermesi mümkün değil" dedi.

Karacabey, damgalama işlemleriyle ilgili özelleştirme iddialarının da söz konusu olmadığını söyledi.

KABUL EDİLDİ

Komisyonda söz alan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi damga çekiciyle ağaçların diplerinin açılarak işaretlendiği model olmadığını belirterek, usulsüzlükler fazla olduğu için devletin böyle tedbir aldığını söyledi.

Görüşmelerin ardından 42 maddelik kanun teklifi, kabul edildi. Teklif, ilerleyen günlerde Genel Kurul'da görüşülecek.